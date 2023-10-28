Названы 3 микроэлемента для профилактики деменции

Исследование: железо снижает риск нейродегенеративных заболеваний у женщин. К такому выводу пришли учёные Мадридского университета Комплутенсе после эксперимента с участием 201 добровольца.

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Оказалось, что есть три микроэлемента, которые могут защитить от развития когнитивных нарушений, но почему-то только женщин. У мужчин никакой взаимосвязи не было, написали исследователи в статье для журнала Nutrients.

Средний возраст участников эксперимента — 59 лет и 8 месяцев. Большая часть (63%) испытуемых были женщинами.

Учёные анализировали самые разные особенности их жизни — от места и условий проживания до медицинских показателей и умения выстраивать отношения с окружающими. Также участники исследования делали нейропсихологические тесты на уровень депрессии, скорость мышления, запоминания.

Оказалось, что лёгкие когнитивные нарушения были чуть больше чем у половины подопытных — 54%. При этом среди участников эксперимента были женщины, у которых показатели тестов были выше: они быстрее проходили тесты и быстрее запоминали новое. Учёные нашли взаимосвязь.