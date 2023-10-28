Названа ежедневная привычка людей, приводящая к раннему старению

Синий свет, исходящий от многих гаджетов, ускоряет процессы старения клеток.

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В США специалисты Орегонского университета опубликовали в научном журнале Frontiers in Aging результаты исследования, которые показывают, что свет, исходящий от смартфонов, телевизоров, компьютеров, планшетов и подобных им гаджетов, оказывает сильное негативное воздействие на клеточные функции.

При этом выяснилось, что страдают не только клетки кожи, но и жировые клетки и сенсорные нейроны.

Эксперимент проводился на плодовых мушках – их организм дает почти такую же реакцию на некоторые раздражители, как и тело человека.

Под влиянием синего света у мушек снижался уровень метаболита глутамата и повышался уровень сукцината. Из-за таких изменений клетки начинали работать неоптимально и умирали преждевременно.