Названа ежедневная привычка людей, приводящая к раннему старению
Синий свет, исходящий от многих гаджетов, ускоряет процессы старения клеток.
В США специалисты Орегонского университета опубликовали в научном журнале Frontiers in Aging результаты исследования, которые показывают, что свет, исходящий от смартфонов, телевизоров, компьютеров, планшетов и подобных им гаджетов, оказывает сильное негативное воздействие на клеточные функции.
При этом выяснилось, что страдают не только клетки кожи, но и жировые клетки и сенсорные нейроны.
Эксперимент проводился на плодовых мушках – их организм дает почти такую же реакцию на некоторые раздражители, как и тело человека.
Под влиянием синего света у мушек снижался уровень метаболита глутамата и повышался уровень сукцината. Из-за таких изменений клетки начинали работать неоптимально и умирали преждевременно.
Ученые отметили, что интенсивность света в эксперименте с насекомыми была значительно выше той, которой ежедневно подвергается человек. Поэтому для нас последствия могут быть не такими масштабными, но то, что они в целом есть, у исследователей нет сомнений.