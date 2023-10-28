Ученые: потребление вина может снижать риск некоторых видов рака

Ученые из Университета Кастилии-Ла Манчи (UCLM) выяснили, что умеренное потребление вина может снизить риск развития некоторых видов рака, в том числе опухолей кожи, желудка и головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

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Ученые отобрали 73 высококачественных исследования из баз данных Cochrane, Scopus, Web of Science и MEDLINE (PubMed). В анализ были включены только исследования, оценивающие связь между употреблением вина и раком верхних отделов желудочно-кишечного тракта, почек, толстой и прямой кишки, кожи, поджелудочной железы, головного мозга, легких и гинекологических тканей.

Период публикации включенных работ варьировался от 1986 до 2021 года, в исследованиях приняли участие 4 346 504 человека в возрасте от 18 до 103 лет из Австралии, Западной Европы, Северной и Южной Америки.

Анализ не выявил связи между употреблением вина и риском развития рака. Напротив, вино продемонстрировало защитные тенденции в отношении риска развития опухолей, особенно в головном мозге, легких, коже и поджелудочной железе. Это может быть связано с такими компонентами вина, как фитоэстрогены и антиоксиданты, которые снижают воспаление и защищают клетки от повреждения активными формами кислорода.

Также напиток, повышая кислотность желудка, может подавлять развитие таких микроорганизмов, как Helicobacter pylori: эта бактерия - главный фактор риска рака желудка.