Можно ли пить алкоголь каждый день: исследования ученых

Помните знаменитую фразу из фильма «Бриллиантовая рука»: «Алкоголь по утрам пьют или аристократы, или дегенераты»? А что можно сказать по поводу любителей бокальчика вина по вечерам, пива по выходным или стопки водки каждый день для здоровья?

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Достаточно приличное количество людей считают алкоголь полезным для тела и духа. Поэтому пропускают бокальчик, стаканчик, кружечку хотя бы два, а то и три раза в неделю.

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Если посмотреть на разные страны, то у итальянцев, например, в культуре заложены обязательные аперитивы в обед, плавно перетекающие в расслабляющее игристое вечером. Французы вообще считаются активными любителями вина и пьют по несколько бокалов в день. У нас же по классике уважают водку, пиво, а вино оставляют для девочек.

Национальная ассоциация здравоохранения Великобритания рапортует, что 49 процентов взрослого населения страны употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю, 21 процент — дважды в неделю. В основном это касается пива или вина.

У нас в стране напитки покрепче, слова покороче, Росстат «радует» другими цифрами. 27 бутылок водки россияне выпивают в год в одно лицо. Стопочка за ужином для здоровья каждый вечер — святое дело, а бесконечные календарные праздники, вплоть до дня взятия Бастилии, немыслимы без крепких горячительных напитков.

Среди молодежи, по данным Росстат, больше ценят пиво, чем крепкий алкоголь, и готовы расслабиться за бутылочкой раз в неделю.

С одной стороны градусные напитки бьют по здоровью, но с другой — несут пользу организму.

Что будет, если пить алкоголь каждый день?

Ученые разложили по полочкам, как влияет на организм якобы оздоравливающая сила алкоголя. При условии, если пить каждый день, даже понемногу.

Алкоголь влияет на печень

Все алкогольные напитки содержат этанол, а он бьет по печени. Любите выпивать много, даже игристых напитков, встречайте ожирение, а там и до церроза недалеко.

Алкоголь влияет на поведение и мышление

Алкоголь разбалтывает писхику, а с ней и тормоза. Те, кто злоупотребляет горячительными, постепенно теряют социальные навыки коммуникации. Становятся агрессивными, черсчур фривольно общаются, а некоторые довольно быстро теряют человеческий облик.

Алкоголь способствует набору веса

Немногие знают, что каждый алкогольные напитки, любые, имеют калорийность. Чем выше градус, тем больше калорий. Алкоголь переабатывается в печени в жир, который откладывается в бока. При употреблении горячительных из организма вымываются ценные углеводы, которые клетки перерабатывают в энергию. Организм пытается заполнить полученные дырки, и заставляет вас есть углеводы, причем быстрые и вредные в больших количествах. Так что, прощай осиная талия.

Алкоголь ослабляет иммунитет

Напитки покрепче ухудшают усвоение минералов и витаминов, полученных из пищи. Снижают защитную броню клеток. Это понижает иммунитет и делает вас миншенью для банальных простуд.

Алкоголь плохо влияет на кожу

Даже игристые стимулируют выведение жидкости из организма, причем отнюдь не лишней. Например, алкоголь нарушает водный баланс в коже. Из-за чего она становится суше, а это процирует появление морщин. Алкоголь стимулирует выработку в крови гистаминов. Потому что на самом деле, наше тело воспринимает градусные напитки в определнной дозе (для каждого своя), как аллерген. Виной всему этанол. Кожа, на фоне активации гистамина, начинает краснеть. Поэтому любители пригубить чего-нибудь могут получить такое заболевание, как розацея.

Алкголь разрушает микробиом

Градусные напитки влияют на кишечник, а точнее, на его обитателей. Вымывают полезную флору и активируют патогенную. Те, кто любит пропустить пить по бокальчику каждый день, могут легко получить дисбактериоз кишечника. На этом фоне возникают проблемы с кожей и пищеварением.

Как пить алкоголь с пользовй для здоровья