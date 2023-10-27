Могут ли антибиотики довести до суицида

В Великобритании озаботились влиянием препаратов из группы фторхинолонов на психику пациентов, которым их прописывали.

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Есть сведения о том, что некоторые люди, принимавшие ципрофлоксацин и другие подобные лекарства, жаловались на суицидальные мысли, а кто-то даже успел их реализовать.

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Рассказываем, могут ли антибиотики доводить до самоубийства.

Какие антибиотики связывают с риском суицида

По данным британского таблоида, опасения вызывают фторхинолоны — класс сильных антибиотиков широкого спектра действия. Обычно их назначают для лечения пневмонии, бронхита и инфекций мочевыводящих путей.

Какие антибиотики относятся ко фторхинолонам:

ципрофлоксацин,

левофлоксацин,

моксифлоксацин,

норфлоксацин,

офлоксацин.

Издание приводит, в частности, историю 43-летнего бывшего прораба Яна Мура, которому прописали ципрофлоксацин для лечения простатита. Спустя 3 дня приёма антибиотика у мужчины, по его словам, ниоткуда возникли суицидальные мысли. От попытки самоубийства его спас случайный прохожий на улице.

Что говорят медики и учёные

Давно известно, что фторхинолоны у некоторых пациентов вызывают серьёзные побочки, включая:

нервные, суставные и мышечные боли,

усталость,

бессонницу,

проблемы с кишечником.

Такие побочные эффекты связывают с действием лекарств на«батарейки» во всех клетках человеческого организма — митохондрии.

Производители лекарств при этом утверждают, что с такими последствиями сталкивается 1–3% тех, кто их принимает.

Однако, по мнению профессора ортопедической хирургии в Университете Глазго Нила Миллара, который лечит людей от осложнений, развившихся на фоне приёма фторхинолонов, на самом деле пострадавших больше — 10–15%.

Британское Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) сообщило, что с 2019 года получило 2226 сообщений о предполагаемых побочных реакциях на фторхинолоны.

Организация предупредила, что лечение фторхинолонами нужно прекратить, как только у пациента появляются первые серьёзные побочки, включая боль или воспаление сухожилий. Также там призвали и врачей, и пациентов помнить о риске психических реакций на такие антибиотики.

Что делать

Проблема с фторхинолонами ещё и в том, что их до сих пор часто назначают неправильно, отметило издание. Они предназначены для лечения серьёзных инфекций или тех инфекций, которые оказались устойчивыми к другим лекарствам. При этом врачи всё чаще прописывают такие препараты в начале лечения, когда можно было использовать другой тип антибиотика, отметил профессор Миллар.

Компания Bayer, основной производитель ципрофлоксацина, заявила, что полностью поддерживает рекомендации медикам быть внимательными к риску психических реакций при лечении пациентов фторхинолонами. При возникновении депрессии, психотических реакций, суицидальных мыслей или поведения приём ципрофлоксацина следует прекратить, подчеркнули там.

Почему опасно лечиться антибиотиками самостоятельно

Несмотря на многочисленные предупреждения врачей о вреде самолечения антибиотиками, некоторые пациенты по-прежнему предпочитают назначать себе такие препараты самостоятельно. У этого подхода есть весьма ощутимый минус — можно к одной болячке добавить другую.

Лечение антибиотиками должно быть оправданным и проводиться под контролем. Назначать ли такие препараты, зависит от множества факторов, включая диагноз, серьёзность инфекции, индивидуальные особенности пациента и результаты лабораторных исследований, рассказывала «Секрету фирмы» врач-кардиолог, терапевт Елена Быстрова.