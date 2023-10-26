Названы методы выявить рак на ранней стадии

Общий и биохимические анализы крови — одни из первых методов обнаружения рака на ранних стадиях, рассказал онкохирург, химиотерапевт Антон Иванов. В комментарии для «Ленты.ру» медицинский директор клиники МАММА назвал и другие методы диагностики этой опасной болезни.

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Иванов объяснил, что по общему анализу крови врачи могут выявить изменения в организме, которые могут оказаться тревожными симптомами. Например, анализ покажет стандартное, пониженное или повышенное содержание лейкоцитов и лимфоцитов, реагирующих на развитие злокачественных опухолей. Кроме того, по его словам, биохимический анализ крови показывает наличие маркеров, регулирующих работу внутренних органов. «Так, при отклонениях в работе печени, поджелудочной железы или почек биохимические маркеры могут увеличиваться. Таким образом, мы можем определить, в каком органе возможно наличие патологии», — уточнил онкохирург.

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"Следующим шагом является более детальное исследование: изучение генетических маркеров или мутаций раковых маркеров, которые могут указывать на наличие опухоли или ее восприимчивость к терапии. Результаты анализов помогут обнаружить повреждения в ДНК, что может быть связано как с формированием опухоли, так и с наследственной предрасположенностью к болезни", - Антон Иванов.

Онкомаркеры играют ключевую роль в диагностике, добавил доктор. При выявлении повышенных уровней онкомаркеров пациента направляют на более детальные обследования с использованием других методов, включая компьютерную и магнитно-резонансную томографии, а также PET-сканирование.

Выявить рак на ранней стадии также можно с помощью иммунограммы, которая показывает, насколько организм способен противостоять болезням

В случае если у пациента уже образовалась опухоль, вызывающая подозрение по результатам обследований, ему проводят биопсию, продолжил Иванов. Он пояснил, что во время нее у человека забирают на исследование небольшой участок подозрительной ткани для гистологического обследования клеток. Эта процедура помогает определить наличие или отсутствие раковых клеток в пораженном органе.

Иммуногистохимические исследования, которые проводят с целью подтверждения диагноза, выявляют уже конкретные виды опасных клеток и определяют, как они взаимодействуют с клетками иммунной системы, заключил онкохирург.