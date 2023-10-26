Ученые нашли маркеры восстановления после депрессии

Исследовательская группа разработала алгоритм для поиска характерных изменений, указывающих на выздоровление от депрессии. Программа отслеживала скоординированные изменения мозговых частот при стимуляции и смогла с точностью до 90% прогнозировать, находится ли кто-либо на пути к выздоровлению.

Поиск объективного биомаркера, который измеряет выздоровление при депрессии, может улучшить решения о лечении. Например, у одного участника исследования случился рецидив после нескольких месяцев ремиссии. Если бы в то время был доступен биомаркер, клиническая группа получила бы предупреждение о рецидиве у пациента за несколько недель до того, как стандартные обследования симптомов показали бы, что что-то не так. Такой инструмент может помочь врачам вмешаться до того, как рецидив станет неотложной ситуацией, отметили специалисты.