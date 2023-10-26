Ученые США нашли способ подавить рост рака молочной железы

Исследователи из Медицинского колледжа Бейлора (Техас, США) обнаружили молекулу – 5D4, способную сдерживать рост опухолей в молочных железах и яичниках мышей. Их научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

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Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин, особенно у тех, кто старше 40 лет. Он образовывается из-за генетической предрасположенности, нарушения в регуляции женских гормонов (прогестерона и эстрогена), неблагоприятных экологических условий, стресса и ожирения.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Ученые обнаружили молекулу 5D4, которая может тормозить рост опухолей. 5D4 связывается с белком TopBP1 и ингибирует его функцию в нескольких механизмах, которые способствуют размножению раковых клеток.

Функции белка TopBP1 внутри клеток организма разнообразны. Но 5D4 воздействует исключительно на те структурные элементы белка TopBP1, которые участвуют в росте опухолей. Эта молекула не нарушает нормальную функцию в процессе репликации клеток (их самовоспроизведении).

По словам ученых, эффективность терапии увеличивается, если использовать вместе с молекулой 5D4 антираковый ингибитор талазопариб.