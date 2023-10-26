Раскрыто сокрушительное воздействие фастфуда на мозг

Любовь к фастфуду и другим ультраобработанным продуктам может привести к уменьшению участка мозга, который нужен для обучения и концентрации внимания. Об этом сокрушительном воздействии еды рассказала исследователь пищевой психиатрии Элис Джека в интервью The Guardian.

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Джека отметила, что бактерии в кишечнике способны влиять на то, как человек реагирует на стресс, на уровень серотонина и другие аспекты, тесно связанные с работой мозга и психики. По ее словам, пока ученые не раскрыли всех тонкостей процесса, но им известно, что то, какую еду ест человек, влияет на работу мозга.

«Уже есть исследования, которые подтверждают, что если молодые люди в течение недели едят западную нездоровую и сильно обработанную пищу, то у них наблюдаются нарушения когнитивных функций гиппокампа», — заявила психиатр.

Джека объяснила, что гиппокамп — это единственные части мозга, которые способны уменьшиться или увеличиться в течение жизни. По ее словам, эта часть отвечает за преобразование воспоминаний в долгосрочную память, участвует в формировании эмоций и концентрации внимания.

«Мы и другие исследователи показали, что люди, которые питаются менее здорово, имеют меньший гиппокамп, чем те, кто предпочитает более здоровую пищу», — отметила Джека.