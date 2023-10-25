Какая музыка помогает справиться с физической болью

Ученые из университета Макгилла (Канада) сделали вывод, что прослушивание грустной музыки помогает смягчить физическую боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Pain Research.

Для исследования ученые собрали четыре группы. Первой включали их любимые треки, вторая слушала расслабляющие композиции, третья - случайную подборку, четвертая провела эксперимент в тишине.

Выяснилось, что наибольший обезболивающий эффект отмечался у тех, кто испытывал сильную эмоциональную реакцию при прослушивании музыки. По большей части это были трогательные и грустные композиции.