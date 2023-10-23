Назван негативный эффект работы при искусственном освещении
Ученые обнаружили, что работа в офисе без окон может повлиять на уровень сахара в крови. Свои выводы эксперты описали в исследовании, представленном на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Гамбурге, пишет MedicalXpress.
В рамках исследования 13 пенсионеров с диабетом второго типа провели почти 10 дней в офисной обстановке. Первую половину эксперимента они сидели рядом с окном, вторую — в помещении без окон, с искусственным светодиодным освещением.
Учёные обнаружили, что у участников, сидящих рядом с окном, уровень сахара в крови был «нормальным» в 59% случаев. Этот показатель упал до 51%, когда они находились под искусственным светом.
По словам старшего автора исследования из Маастрихтского университета Йориса Хукса, люди не должны проводить много времени в помещении, где нет естественного освещения.
Вполне вероятно, что дневной свет положительно влияет на ваши биологические часы, что важно для таких процессов внутри организма, как контроль уровня сахара в крови.