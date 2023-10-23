Назван негативный эффект работы при искусственном освещении

Ученые обнаружили, что работа в офисе без окон может повлиять на уровень сахара в крови. Свои выводы эксперты описали в исследовании, представленном на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Гамбурге, пишет MedicalXpress.

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В рамках исследования 13 пенсионеров с диабетом второго типа провели почти 10 дней в офисной обстановке. Первую половину эксперимента они сидели рядом с окном, вторую — в помещении без окон, с искусственным светодиодным освещением.

Учёные обнаружили, что у участников, сидящих рядом с окном, уровень сахара в крови был «нормальным» в 59% случаев. Этот показатель упал до 51%, когда они находились под искусственным светом.

По словам старшего автора исследования из Маастрихтского университета Йориса Хукса, люди не должны проводить много времени в помещении, где нет естественного освещения.