Врачи нашли способ устранить побочные эффекты химиотерапии при раке

Ученые из Медицинского университета Шарите в Берлине обнаружили, что голодание во время химиотерапии может устранить ее побочные эффекты, такие как усталость, диарея и тошнота. Об этом сообщает Medscape.

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В исследовании приняли участие 106 женщин с нормальным весом, которым предстояло пройти химиотерапию при раке молочной железы.

Участниц разделили на две группы - первая должна была употреблять не более 200 калорий в день на протяжении всего эксперимента, вторая соблюдала растительную диету с низким содержанием сахара. Придерживаться указаний по питанию испытуемые начали за два дня до начала курса химиотерапии. Через 24 часа можно было вернуться к обычному рациону.

Оценка качества жизни после химиотерапии проводилась по окончании каждого из нескольких курсов, а также через 4 и 6 месяцев. Оказалось, что участницы, употреблявшие минимальное количество пищи, ощутили меньшую усталость и упадок сил после первого курса химиотерапии.

Этот положительный эффект усиливался, когда приходило время пройти последующие курсы. Кроме того, пациентки из первой группы отметили улучшение качества жизни.