Найдены клетки мозга, связанные с развитием морской болезни

Ученые из Барселонского автономного университета в Испании выявили клетки мозга, связанные с возникновением морской болезни. Для этого они провели серию экспериментов с лабораторными мышами.

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Считается, что морская болезнь возникает из-за несоответствия сигналов, поступающих в мозг от органов чувств – глаза и внутреннее ухо «сообщают» мозгу, что мы двигаемся, тогда как на самом деле это не так. Команда сосредоточилась на клетках в вестибулярных ядрах – пучке нервных волокон в стволе головного мозга, которые передают сигналы от уха к мозгу.

Ученые до сих пор не знали, какие нейроны сигнализируют об укачивании. Выявив их, специалисты смогут создать более эффективные лекарства от морской болезни.

В ходе экспериментов ученые подавляли активность определенных нейронов в мозгу мышей, попутно подвергая их укачиванию. Результаты показали, что негативные симптомы прекращалисб при «выключении» группы вестибулярных нейронов, экспрессирующих белок VGLUT2. Активация тех же нейронов вызывала морскую болезнь у мышей, которых не вращали.