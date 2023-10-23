Найден способ улучшить приживаемость органов после трансплантации

Ученые из Университета Питтсбурга (Pitt) выяснили, что подготовка иммунной системы пациента с помощью клеток донора перед пересадкой печени позволяет использовать меньше препаратов для подавления иммунитета. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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Пересадка печени требует приема препаратов, подавляющих иммунитет, чтобы избежать отторжения органа. Эти лекарства снижают качество жизни и повышают риск множества заболеваний, включая инфекции и рак.

В новом исследовании ученые протестировали экспериментальный подход. За несколько недель до запланированной трансплантации доноры сдали образцы крови, из которых исследователи выделили моноциты (тип лейкоцитов).

Затем в лаборатории из них получили дендритные клетки, которые играют центральную роль в активации иммунной системы. Их ввели 13 реципиентам за неделю до пересадки части печени.

Проведенный спустя год анализ показал, что у них было меньше иммунных клеток, связанных с повышенным риском отторжения пересаженных органов.