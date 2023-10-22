Российские ученые нашли способ «погасить» раковые клетки от химиотерапии

Российские ученые нашли способ предотвращения резистентности раковых клеток к химиотерапии. Исследователи сфокусировались на популярном противоопухолевом препарате цисплатине и разработали метод как "погасить" резистентности к нему, пишет Indicator.

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Химиотерапия остается основным методом борьбы с раком, но резистентность клеток к препаратам является одной из ее главных проблем. В частности, цисплатин, один из эффективных противоопухолевых препаратов, сталкивается с резистентностью раковых клеток. Специалисты изучили механизм этой резистентности и нашли способ ее преодоления.

Противоопухолевые препараты на основе платины, например цисплатин, — признанные химиотерапевтические средства при лечении некоторых видов злокачественных новообразований. Но одним из основных препятствий для эффективной химиотерапии становится резистентность к цисплатину. Лекарственная устойчивость может развиться по нескольким механизмам. Нашей целью было разобраться в этих механизмах и изучить возможные пути устранения резистентности. Елена Калинина Доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии имени академика Т. Т. Березова РУДН

Ранее российские ученые выяснили, что на резистентность к цисплатину вызывает кверцетина, соединение, которое состоит из группы флавоноидов. Исследование проводилось с раковыми клетками яичника.