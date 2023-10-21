Генетик рассказала, влияет ли наследственность на способность соблюдать диеты

Генетик Акименко: чувствительность к горечи вызывает нежелание есть многие овощи.
Существуют данные в пользу наследственности пищевых предпочтений и способности соблюдать диеты. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Антонина Акименко, врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас».
«Хотя вегетарианство практиковалось на протяжении тысячелетий в различных обществах, вегетарианцы остаются меньшинством, а роль генетики в выборе вегетарианской диеты до конца не изучена. Выбор диеты предполагает взаимодействие между физиологическим действием пищевых продуктов, метаболизмом и вкусовым восприятием, причем все эти факторы находятся под сильным влиянием генетики. К примеру, если у человека повышенная чувствительность к горечи, он может не захотеть есть многие овощи», – сообщила Антонина Акименко.
Генетик вспомнила исследование (опубликовано в журнале PLOS ONE), в котором ученые сравнили ДНК более 300 000 человек (среди них – 5324 вегетарианца).
«Исследователи обнаружили 34 гена, которые могут играть роль в соблюдении строгой вегетарианской диеты, а также определили три гена, которые более тесно связаны с этим признаком. Некоторые из этих генов связаны с липидным обменом в организме. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы обнаружить более точные взаимосвязи. Так некоторые ученые полагают, что не все люди, желающие стать вегетарианцами, способны на это и предполагают, что на это может повлиять генетика», – подытожила Акименко.