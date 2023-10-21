Генетик рассказала, влияет ли наследственность на способность соблюдать диеты

«Исследователи обнаружили 34 гена, которые могут играть роль в соблюдении строгой вегетарианской диеты, а также определили три гена, которые более тесно связаны с этим признаком. Некоторые из этих генов связаны с липидным обменом в организме. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы обнаружить более точные взаимосвязи. Так некоторые ученые полагают, что не все люди, желающие стать вегетарианцами, способны на это и предполагают, что на это может повлиять генетика», – подытожила Акименко.