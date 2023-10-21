Найден новый способ ослабить раковые клетки

Российские ученые описали, как предотвратить резистентность раковых клеток к химиотерапевтическому препарату. Определив механизм возникновения резистентности, биохимики подобрали препарат, который может ее «погасить». Результаты опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Химиотерапия остается основным способом лечения рака в большинстве случаев. Один из наиболее распространенных противоопухолевых препаратов — платиносодержащий цисплатин. Он эффективен в борьбе с саркомами и другими видами злокачественных опухолей. Недостаток такого лечения заключается в постепенно возникающей резистентности опухолевых клеток к противоопухолевому препарату. Российские ученые описали способ, который позволяет «отменить» резистентность к цисплатину in vitro на раковых клетках яичника.

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«Противоопухолевые препараты на основе платины, например цисплатин, — признанные химиотерапевтические средства при лечении некоторых видов злокачественных новообразований. Но одним из основных препятствий для эффективной химиотерапии становится резистентность к цисплатину. Лекарственная устойчивость может развиться по нескольким механизмам. Нашей целью было разобраться в этих механизмах и изучить возможные пути устранения резистентности», — рассказала Елена Калинина, доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии имени академика Т. Т. Березова РУДН.

Ранее отечественные исследователи обнаружили, что на резистентность к цисплатину у раковых клеток яичника влияет гиперэкспрессия ряда генов. Авторы также показали, что снизить этот эффект помогает препарат кверцетин — соединение из группы флавоноидов. Поэтому биохимики предположили, что если предварительно подействовать на клетки кверцетином, а уже затем цисплатином, то можно избежать резистентности. Биохимики проверили это предположение на раковых клетках линий SKOV-3/CDDP.

Прединкубация опухолевых клеток с кверцетином перед действием цисплатина привела к значительному улучшению результатов. За 48 часов прединкубации в оптимальной дозе (60 микромоль) кверцетин уменьшает долю выживших раковых клеток примерно до 25%, если время действия цисплатином составляет также 48 часов. Без предварительного воздействия кверцетином эта доля составляет около 80%.