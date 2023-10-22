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Ученые Канады создали ИИ, способны распознавать диабетиков по голосу

Ученые из канадской компании Klick Labs разработали инструмент на основе ИИ, который может распознавать наличие диабета второго типа по голосу человека. Исследовательская работа опубликована в научном издании Mayo Clinic Proceedings: Digital Health.

Ученые создали ИИ, способны распознавать диабетиков по голосу
© FBM.ru

Чтобы провести диагностику, программе достаточно записи речи на 6-10 секунд, плюс, основные данные о здоровье человека: половая принадлежность, возраст, рост и вес. Точность постановки диагноза довольно высока – 89% для женщин и 86% для мужчин.

В исследовании участвовало 267 добровольцев. Среди них были здоровые участники и люди с диабетом второго типа. Они записывали фразы на свои смартфоны 6 раз в день на протяжении двух недель.

Ученые провели анализ свыше 18 000 аудиозаписей. Было выявлено 14 акустических особенностей, которые сигнализируют о наличии диабета.