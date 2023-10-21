Ученые узнали, каким образом антитела борются с коронавирусом

Ученые из России изучили механизмы, которыми антитела в организме борются с коронавирусом.

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Учёные подтвердили, что антитела, создающиеся после коронавирусной инфекции или прививки «Спутником V», не только связываются с вирусом и блокируют его, но также специфически разрушают его белковую оболочку.

Важно, что антитела, которые разрушают белок вируса, не вызывают аутоиммунные заболевания. Эти результаты исследования подтверждаются двумя научными статьями и могут иметь важное значение для борьбы с вирусом.

Во время пандемии коронавируса вакцины, включая «Спутник V», были ключевым средством предотвращения заболевания. При вакцинации организм производит антитела, которые блокируют вирус. Некоторые из этих антител даже «разрушают» вирус, разбивая его оболочку. Учёные из Российского научного фонда и Института химической биологии подтвердили эту способность антител.