Какую диету нужно соблюдать в среднем возрасте для профилактики деменции

Авторы проанализировали данные 5116 женщин, набранных для исследования в период с 1985 по 1991, когда им в среднем было 49 лет. За участницами наблюдали в течение более 30 лет. 33% женщин сообщили о наличии более одного нарушения мышления или памяти. К ним относились трудности с запоминанием недавних событий или списков покупок, пониманием устных инструкций, группового разговора или передвижением по знакомым улицам. У женщин, которые наиболее строго придерживались диеты DASH, вероятность сообщения о множественных когнитивных жалобах была ниже на 17%, чем у участниц, которые не придерживались диеты.