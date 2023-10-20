Биологи обнаружили новые маркеры старения

Ученые из университета Стэнфорда обнаружили, что изменение липидного состава крови может сигнализировать о начале процесса старения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Липиды - это широкая категория жирных молекул, включающая триглицериды, холестерин, гормоны и некоторые витамины. Они присутствуют в клетках и тканях человека, обеспечивая защиту внутренних органов, строительство клеточных мембран, регуляцию гормональных процессов.

Липидный состав крови может меняться в зависимости от питания и приема различных препаратов, однако на протяжении жизни человека он относительно стабилен.

Чтобы выяснить, какие изменения липидного состава характерны для старения, ученые провели исследование с участием более ста человек.

В течение девяти лет участники регулярно сдавали анализы крови. Исследователи обнаружили, что липидный профиль каждого человека имеет отличительную особенность, которая остается стабильной с течением времени. Однако определенные типы липидов предсказуемо изменяются в зависимости от состояния здоровья человека.

Всего ученые проанализировали около 800 различных типов липидов. Также выяснилось, что количество таких липидов, как холестерин, увеличивается с возрастом. Одновременно с этим снижается концентрация жирных кислот омега-3, известных своей пользой для здоровья.

Подобные изменения происходят с индивидуальной скоростью у каждого человека. Ученые добавили, что по анализу липидного профиля можно определить, происходят ли в организме процессы, характерные для преждевременного старения.