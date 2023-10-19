Превращение иммунных клеток в нейроны помогло мышам восстановиться после инсульта

Исследователи из Университета Кюсю (Япония) обнаружили, что превращение иммунных клеток в нейроны успешно восстанавливает функции мозга после инсульта у мышей, сообщает МedicalХpress. Эти результаты, опубликованные в PNAS, предполагают многообещающий способ лечения инсульта и у людей.

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Инсульт и другие цереброваскулярные заболевания возникают, когда нарушается приток крови к мозгу, вызывая повреждение нейронов. Пациенты страдают от серьезных физических проблем и когнитивных нарушений.

«Когда мы получаем порез или ломаем кость, наша кожа и костные клетки могут воспроизводиться, чтобы исцелить наше тело. Но нейроны нашего мозга не могут легко регенерировать, поэтому повреждение часто является необратимым», — говорит профессор Киничи Накашима.

Одна из возможных стратегий — превратить другие клетки мозга в нейроны. Исследователи сосредоточились на микроглии, иммунных клетках центральной нервной системы. Задача микроглии — удалять поврежденные или мертвые клетки, поэтому после инсульта они перемещаются к месту травмы и быстро размножаются.

«Микроглии в изобилии и они находятся именно там, где они нам нужны», — говорит первый автор, доктор Такаши Ирие.