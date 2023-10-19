Ученые изобрели катализатор для получения компонентов лекарств

Российские ученые создали новый катализатор для получения азотсодержащих соединений. Подобные соединения входят в состав большинства современных лекарств. Чтобы их получить, необходимо вызвать специальную реакцию, в которой основную роль играет вещество-катализатор. Как рассказали специалисты, новоизобретенный катализатор на основе ионов калия и кальция не требует особых условий проведения такой реакции. Об этом сообщает RT.

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По словам авторов работы, азотсодержащие соединения входят в состав лекарственных препаратов, красителей, полимерных материалов. Один из способов получения данных соединений – реакция гидроаминирования, заключающаяся в присоединении азотсодержащих групп к непредельным углеводородным цепочкам. У используемых сегодня в этих целях катализаторов есть несколько недостатков. Одни требуют особых условий проведения реакции – высоких температур и давления, а остальные приводят к образованию большого количества побочных продуктов.