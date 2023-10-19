Meizu 20 Classic представлен официально

В Китае состоялась презентация последнего смартфона из серии Meizu 20 – Meizu 20 Classic.

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Характеристики

Meizu 20 Classic обладает 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Поддерживается технология HDR10+. В экране установлен ультразвуковой дактилоскопический сканер.

За производительность отвечает SoC Snapdragon 8 Gen 2 в тандеме с GPU Adreno 740. Кроме того, Meizu 20 Classic поставляется с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Смартфон получил тройную основную камеру:

главный датчик на 50 Мп, f/1.85, 6 линз, OIS;широкоугольный объектив на 16 Мп, f/2.4, угол захвата 122 градусов, 5 линз;телеобъектив на 5 Мп, f/2.3, оптический зум 1,1х, 3 линзы.

Поддерживается запись видео в формате 8К. Для селфи используется датчик на 32 Мп (f/2.45, 5 линз).

Ёмкость аккумулятора составляет 4700 мА. Есть поддержка быстрой зарядки Super mCharge мощностью 67 Вт. Также стоит отметить поддержку двух SIM-кар, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, наличие стерео-динамиков с Dolby Atmos и водозащиты по стандарту IP54. Размеры: 157,93×73,5×7,99 мм, вес – 190 грамм. Работает смартфон под управлением Flyme 10 на базе Android 13.

Доступность, цвета, цена

Meizu 20 Classic уже доступен для заказа в Китае. Смартфон доступен в трёх цветах: Green, Iron Grey и Yusheng White.

Цена: