Ученые связали коронавирус с болезнью Альцгеймера и параличом

Американские исследователи пришли к выводу, что заражение коронавирусом может увеличивать риск развития болезни Альцгеймера и синдрома Гийена-Барре. Об результатах их работы пишет издание The Sun со ссылкой на Journal of Neurochemistry и Neurology.

Согласно данным двух исследований, болезнь Альцгеймера и синдром Гийена-Барре чаще встречаются у тех, кто перенес вирус хотя бы один раз в жизни.

По мнению специалистов, коронавирусная инфекция связана с такими проблемами, как затуманивание сознания, головные боли и потеря концентрации. Пол воздействием этих симптомов происходит нейродегенерация, которая способствует развитию болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции .

Томас Лейн из Калифорнийского университета в Ирвайне считает, что в течение следующих нескольких лет появятся новые данные, подтверждающие связь между инфекцией и нейродегенеративными заболеваниями.

В ходе второго исследования рассматривалась потенциальная связь между коронавирусом и синдромом Гийена-Барре — редким заболеванием, при котором иммунная система человека атакует периферическую нервную систему.

По данным Национальной службы здравоохранения, в основном поражению подвергаются стопы, руки и конечности, человек чувствует онемение, слабость и боль. В тяжелых случаях больным трудно двигаться, ходить, дышать и глотать, что в итоге может привести к параличу.

Ученые из Миннеаполиса изучили данные более, чем трех миллионов человек в Израиле, у которых ранее не диагностировали болезнь Гийена-Барре, в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года. Исследователи определили, что у тех, кто недавно заразился, вероятность развития Гийена-Барре в шесть раз выше, чем у тех, кто не болел.