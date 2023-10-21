Ученые выяснили, что будет с психикой, если спать как Наполеон и Цезарь

Исследование: сон менее 5 часов в день повышает риск депрессии в 2,5 раза. Наполеон Бонапарт, Гай Юлий Цезарь и некоторые другие великие люди спали по 4 часа в сутки. Но подражать им не стоит, потому что может повредиться психика, выяснили учёные из Университетского колледжа Лондона. Сокращение продолжительности сна обычно считают симптомом депрессии, но исследование показало, что короткий сон может сам быть причиной расстройства.

Короткий сон как причина депрессии

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Исследователи изучили генетические данные и информацию о состоянии здоровья 7146 человек. Средний возраст участников выборки составил 65 лет. Учёные обнаружили, что люди, которые спят 5 или менее часов в сутки, в 2,5 раза чаще страдают от депрессии. При этом специалисты учитывали их образование, благосостояние, вредные привычки, физическую активность и хронические заболевания.

Депрессия и короткий сон могут передаваться по наследству. Как показало исследование, среди людей с генетической предрасположенностью к короткому сну больше и тех, кто страдает депрессией. При этом наследственная предрасположенность к депрессии не повышала вероятность сокращённого 5-часового сна. Этот факт и навёл на мысль о том, что именно короткий сон вызывает депрессию, а не наоборот.

«Мой совет — заботиться о качестве сна и не нарушать режим. У генетиков есть популярное выражение: гены заряжают оружие, а образ жизни нажимает на курок. Может быть, у вас есть генетическая предрасположенность к депрессии, но вы можете снизить риски её возникновения», — заявила соавтор научной работы Одесса Гамильтон.

3 главные причины депрессии

Что ещё, помимо короткого сна, может «нажать на курок» и вызывать депрессию? Психолог и тренер по психосоматике Ольга Коробейникова назвала 3 причины расстройства:

Токсичные отношения. Если человек не чувствует в отношениях безопасность и поддержку, то его психика может дать сбой. Психолог посоветовала прекращать отношения с абьюзерами как можно раньше;

Отсутствие самореализации. Нелюбимая работа, на которую приходится ходить только ради зарплаты в конце месяца, тоже может вывести из строя. Попробуйте сменить место или вообще сферу деятельности.

Неумение расслабляться. Вокруг много информационного шума, заглушающего внутренний голос. Иногда важно посидеть в тишине и послушать себя. А ещё лучше — помедитировать.