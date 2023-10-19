Что происходит с человеком, когда он находится в коме

Когда человек находится в коме, его мозг подвергается серьезным изменениям, которые могут иметь долгосрочные последствия. Кома - это состояние потери сознания, при котором человек не реагирует на внешние стимулы и не способен выполнять волевые движения.

© Русская семерка

Одним из основных изменений, происходящих в мозге во время комы, является снижение активности нейронов. Исследования показывают, что во время комы мозг переходит в состояние пониженной активности, что приводит к снижению обмена веществ и энергии в нервных клетках. Это может привести к нарушению функционирования различных областей мозга, таких как кора головного мозга, гиппокамп и базальные ганглии.

Кроме того, кома может вызывать изменения в структуре мозга. Некоторые исследования показывают, что при продолжительной коме может происходить утрата нервных клеток и связей между ними. Это может привести к ухудшению когнитивных функций, таких как память, внимание и мышление.

Но не все изменения, происходящие в мозге во время комы, являются негативными. Некоторые исследования показывают, что мозг может активировать компенсаторные механизмы, чтобы сохранить свою функциональность. Например, при коме могут активироваться альтернативные пути передачи сигналов в мозге, что позволяет сохранить некоторые когнитивные функции.