Ученые нашли причину сильного желания есть жирную пищу
Английские ученые нашли область в головном мозге, которая реагирует на текстуру жирной пищи, делая ее привлекательной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.
Исследователи старались узнать, как жирная пища ощущается во рту и каким образом этот процесс влияет на головной мозг.
В ходе эксперимента ученые подготовили несколько молочных коктейлей с разным содержанием жира и сахара, а затем нанесли на свиные языки. Потерев языки друг о друга, исследователи выяснили числовое значение скольжения каждого рецепта коктейлей.
В другом случае ученые попросили добровольцев выпить коктейли в обычной обстановке и во время МРТ-сканирования. Таким образом они выяснили, что во время потребления жирной пищи и напитков активируется часть отделов головного мозга.