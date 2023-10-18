Ученые нашли причину сильного желания есть жирную пищу

Английские ученые нашли область в головном мозге, которая реагирует на текстуру жирной пищи, делая ее привлекательной. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Neuroscience.

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Исследователи старались узнать, как жирная пища ощущается во рту и каким образом этот процесс влияет на головной мозг.

В ходе эксперимента ученые подготовили несколько молочных коктейлей с разным содержанием жира и сахара, а затем нанесли на свиные языки. Потерев языки друг о друга, исследователи выяснили числовое значение скольжения каждого рецепта коктейлей.