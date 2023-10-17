Ученые нашли новую форму ОРВИ

Научные сотрудники Лондонского университета королевы Марии провели исследование, чтобы узнать больше о новой форме ОРВИ. В ходе исследования было обнаружено, что существует затяжная форма ОРВИ, о которой ранее не было известно.

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Для проведения исследования ученые попросили более 10 тысяч человек сообщить о 16 симптомах, которые обычно наблюдаются при затяжном COVID-19. Среди этих симптомов были усталость, одышка, ломота и головокружение. Затем эксперты выяснили, насколько часто эти симптомы встречаются среди людей, у которых есть коронавирус, ОРВИ или которые являются здоровыми.