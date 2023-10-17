Ученые назвали идеальный температурный диапазон для хорошего сна

Для хорошего сна важна подходящая температура воздуха. Учёные выяснили, какой именно температурный диапазон для этого требуется.

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По данным Национального фонда сна США, лучшая температура для сна – это от 15 до 19 градусов по Цельсию. Однако новое исследование показало, что не для всех подходят такие условия.

Научная статья, опубликованная в журнале Science of The Total Environment, предполагает, что пожилые люди старше 65 лет лучше спят в более тёплых условиях, при температуре от 20 до 25 градусов.