Ученые назвали идеальный температурный диапазон для хорошего сна
Для хорошего сна важна подходящая температура воздуха. Учёные выяснили, какой именно температурный диапазон для этого требуется.
По данным Национального фонда сна США, лучшая температура для сна – это от 15 до 19 градусов по Цельсию. Однако новое исследование показало, что не для всех подходят такие условия.
Научная статья, опубликованная в журнале Science of The Total Environment, предполагает, что пожилые люди старше 65 лет лучше спят в более тёплых условиях, при температуре от 20 до 25 градусов.
Учёные также подчеркнули, что идеальный температурный диапазон для хорошего ночного сна по-прежнему широк, а индивидуальные предпочтения являются важнейшим определяющим фактором. Чтобы определить идеальную температуру для сна, учёные предлагают начать с температуры около 20 градусов и двигаться от этой отметки.