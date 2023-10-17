Нейронаука молочных коктейлей: как мозг подталкивает нас к жирной пище

Насыщенные продукты с высоким содержанием жиров, например, мороженое, любят не только за их вкус, но и за физические ощущения, которые те вызывают во рту. Недавно ученые определили область мозга, которая реагирует на гладкую текстуру жирной пищи и использует эту информацию для оценки привлекательности кусочка, определяя пищевое поведение, рассказывает служба новостей Nature. Исследование, опубликованное Journal of Neuroscience, «добавляют новое измерение» к пониманию того, что мотивирует людей выбирать определенные продукты.

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Чтобы изучить, как текстура еды влияет на пищевые привычки, нейробиологи из Оксфордского университета (Великобритания) приготовили несколько молочных коктейлей с разным содержанием жира и сахара. Затем образцы поместили между двумя свиными языками, купленными у местного мясника, и измерили трение между двумя поверхностями (чем «глаже», тем жирнее).

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Затем исследователи дали попробовать те же молочные коктейли 22 живым людям. После дегустации каждого молочного коктейля участники рассказали, сколько готовы потратит, чтобы выпить полный стакан.

Сопутствующее сканирование мозга показало, что характер активности в области мозга, называемой орбитофронтальной корой (ОФК), которая участвует в работе системы вознаграждения (отвечающей, в частности, за приятные ощущения), зависит от текстуры коктейля. Сканирование также выявило закономерности активности ОФК, которые отражали предпочтения участников. Это позволяет предположить, что область мозга связывает вкусовые ощущения с ценностью еды.

Во втором эксперименте исследователи предложили участникам бесплатно пообедать несколькими блюдами карри с разным содержанием жира. Без ведома участников исследователи измерили, сколько каждого карри они съели. Они обнаружили, что те, чьи ОФК были наиболее чувствительны к жирной текстуре, с большей вероятностью съели больше карри с высоким содержанием жира по сравнению с теми, кто не был так чувствителен.