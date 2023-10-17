Nature: в Шотландии нашли способ победить старость

Эксперты шотландского Университета Глазго, а также их коллеги из клиники Мэйо в американском штате Миннесота выявили прежде неизвестный механизм старения. Об этом пишет научный журнал Nature.

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Авторы работы изучили причины воспалительного процесса в старых и поврежденных клетках, а также предложили метод остановить его. Они определили, что по причине возрастных изменений или при лечении рака митохондрии утрачивают герметичность, высвобождая ДНК. Это провоцирует воспаление, которое ускоряет процесс старения организма.

«Мы выяснили, что митохондриальная проницаемость, процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и поврежденных клетках», — поведали исследователи.