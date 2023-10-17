Названо натуральное средство, облегчающее боль и улучшающее сон

Ученые из Кашанского университета медицинских наук в Иране обнаружили, что эфирное масло перечной мяты может уменьшить боль и улучшить качество сна пациентов после операции на сердце. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

© Газета.Ru

Операция на сердце - это серьезная процедура, требующая рассечения грудины и последующей механической поддержки дыхания. Два этих фактора связаны с высоким риском появления интенсивных болевых ощущений, стресса и бессонницы.

Эффективное обезболивание позволяет пациентам быстрее восстанавливаться и снижает риск послеоперационных осложнений. Но долгое использование обезболивающих препаратов также нежелательно.

Исследователи стремились найти средство, снимающее боль и не оказывающее серьезных побочных эффектов. В эксперименте приняли участие 64 взрослых человека, перенесших операцию на сердце.

Участников разделили на две группы. Первой группе была назначена ароматерапия эфирным маслом мяты - 0,1 мл 10% масла вводили в систему дыхательного аппарата. Также пациенты дышали эфирным маслом через ингаляторы. Для имитации лечения пациентов из второй группы использовалась обычная вода.

Обе группы были схожи с точки зрения пола, возраста и веса, типа операции, времени под общим наркозом и степени обезболивания.

Через два дня участников попросили оценить интенсивность болевых ощущений. Показатель тяжести боли составил 3,22 балла в группе ароматерапии и 4,56 балла в группе плацебо.

Те, кто проходил ингаляции с эфирным маслом мяты, нуждались в меньшем фармакологическом обезболивании, чем пациенты из второй группы.