Найден способ повысить эффективность операций по удалению раковых опухолей

Ученые из Массачусетской больницы (США) в составе научного коллектива разработали новую технологию флуоресцентной визуализации, которая позволит повысить эффективность операций по удалению опухолей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

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Удаление опухоли пациента с сохранением здоровых тканей требует исключительной точности. В ходе операции хирурги самостоятельно определяют, где нужно сделать разрез.

Новая технология представляет собой инструмент визуализации, который сочетает в себе использование высокоточных камер и инъекций флуоресценции, чтобы отличать опухолевую ткань от нормальной при разных типах рака.

Флуоресцентная визуализация - это процедура, в ходе которой в опухолевую ткань вводят флуоресцентные молекулы, заставляя ее светиться. Таким образом края опухолевого очага становятся видимыми.

Новая методика предполагает использование усовершенствованной микроскопии - так границы здоровой и опухолевой ткани будут определяться еще четче. Ученые уже протестировали технологию на образцах ткани 60 пациентов с разными типами рака.