Ученые открыли лекарство из морского огурца для лечения атеросклероза

Авторы Journal of Nutrition пишут о том, что трепанг или морской огурец давно используется в Китае в нетрадиционной медицине для лечения различных болезней.

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Отмечено, что содержащиеся в этом морском животном аминокислоты, микроэлементы и белки укрепляют иммунитет, нормализуют работу печени и почек, положительно влияют на репродуктивную систему.

Сотрудники Океанологического университета Циндао провели новое исследование, в рамках которого установили, как фосфолипиды трепанга регулируют метаболизм холестерина при атеросклерозе.