Ученые открыли лекарство из морского огурца для лечения атеросклероза

Авторы Journal of Nutrition пишут о том, что трепанг или морской огурец давно используется в Китае в нетрадиционной медицине для лечения различных болезней.
Отмечено, что содержащиеся в этом морском животном аминокислоты, микроэлементы и белки укрепляют иммунитет, нормализуют работу печени и почек, положительно влияют на репродуктивную систему.
Сотрудники Океанологического университета Циндао провели новое исследование, в рамках которого установили, как фосфолипиды трепанга регулируют метаболизм холестерина при атеросклерозе.
Подопытных мышей кормили жирной пищей с добавлением морского огурца. В итоге у мышей, сосуды которых были поражены атеросклерозом, фосфолипиды препятствовали появлению бляшек, а также улучшали состояние артерий и снижали уровень холестерина.