Ученые нашли причину долгого COVID-19

Исследование, проведённое учёными из Медицинской школы имени Перельмана, показало, что неврологические симптомы, сохраняющиеся в течение нескольких месяцев или лет после COVID-19, могут быть связаны со снижением уровня циркулирующего нейромедиатора серотонина.

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Симптомы долгого ковида испытывает большое число переболевших им людей. Пациенты жалуются на туман в голове, невозможность сосредоточиться на задачах, ухудшение памяти, состояние усталости и головные боли. Механизмы, запускающее состояние затяжного ковида до сих пор не были изучены досконально, поэтому нет и методов лечения с высокой эффективностью – передаёт medicalXpress.

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В данной работе исследователи изучили влияние долгого ковида на образцы кала и крови, полученные в различных исследованиях и на моделях мелких животных. Оказалось, что у пациентов с длительным COVID следы вируса SARS-CoV-2 обнаруживались в образцах кала даже спустя месяцы после острой инфекции COVID-19. Это позволило предположить, что компоненты вируса остаются в кишечнике ещё долгое время после заражения.

Оставшийся вирус запускает иммунную систему для высвобождения белков, которые борются с вирусом – интерферонов. Они вызывают воспаление, снижающее всасывание аминокислоты триптофана в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Триптофан – это строительный белок для нескольких нейротрансмиттеров, в том числе, серотонина, который играет решающую роль в регуляции памяти, сна, пищеварения, заживления ран и других функциях, поддерживающих гомеостаз. Серотонин также является регулятором блуждающего нерва – системы нейронов, обеспечивающих связь между телом и мозгом.

Учёные обнаружили, что, когда всасывание триптофана снижается из-за вирусного воспаления, серотонин истощается, что приводит к сбоям в передаче сигналов блуждающим нервом, что, в свою очередь, объясняет такие симптомы долгого ковида как ухудшение памяти, например.

Авторы в ходе исследования показали, что уровень серотонина можно восполнить, что приведёт к улучшению памяти – это было продемонстрировано на моделях мелких животных с помощью терапии предшественниками серотонина или селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС).