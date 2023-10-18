Исследование: врачи по-прежнему не умеют лечить постковидный синдром,

Несмотря на то, что в целом течение COVID-19 при заражении ныне циркулирующими штаммами становится легче, у многих пациентов по-прежнему развивается постковидный синдром (в англоязычной медицинской литературе используется термин Long COVID). При этом врачи по-прежнему сталкиваются со многими проблемами при диагностике и лечении длительного COVID, показало исследование, проведенное Medscape.

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В опросе, который проводился в августе и сентябре, участвовало около 500 американских врачей (пульмонологов, кардиологов, неврологов), большинство из них постоянно принимает и лечит пациентов с постковидом. Лишь немногие врачи сообщают о регулярных успехах в лечении этого заболевания, и только каждый десятый участник опроса сообщил, что считает себя хорошо информированным о потенциальных методах лечения, - сообщает Medscape.

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В то же время есть и оптимистичные моменты: почти половина врачей (48%) сообщила, что сейчас наблюдают меньше людей с длительным течением COVID по сравнению с тем, что было год назад. Некоторые респонденты оценили уменьшение потока таких больных в два раза и более. При этом более трети врачей (35%) заявили, что видят то же число, что и год назад, и 17% утверждают, что видят больше людей с длительным COVID по сравнению с прошлым годом. "В целом это позволяет предположить, что распространенность Long COVID может снижаться", - отмечается в публикации Medscape.

При этом исследователи предполагают, что Long COVID развивается теперь реже не только из-за меньшей агрессивности новых вариантов коронавируса, но и благодаря прививкам, которые получило большинство населения.

"Меньшая частота новых пациентов с длительным течением COVID имеет связана с повышением иммунитета с помощью вакцин, бустеров, ранее перенесенной инфекции и формированием гибридного иммунитета", - считает глава Научно-исследовательского института трансляции Скриппса (Ла-Хойе, Калифорния) Эрик Топол.