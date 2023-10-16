Тaylor&Francis: покраснение лица человека влияет на восприятие его эмоций

Ученые из Технологического университета Тоехаси обнаружили связь между цветом лица собеседника и точностью распознавания его эмоций. Оказывается, что эмоции на лицах более красного оттенка кажутся людям ярче. Результаты исследования опубликованы в журнале Taylor & Francis.

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Известно, что покраснение лица может свидетельствовать о переживании эмоций гнева или радости. Исследование показало, что цвет лица также может влиять на восприятие людьми скрытой мимики. Участникам эксперимента было предложено посмотреть на изображения лиц, выражающих гибридные эмоции. Это нейтральные лица, на которых можно распознать признаки гнева, радости, удивления. Гибридные выражения лиц с бледной кожей испытуемые оценили как спокойные.