Какие особенности организма приводят к тяжелой бессоннице

Замучила бессонница? Не представляете свою жизнь без огромного напряжения, идущего фоном? Вы, пожалуй, не одиноки — многие люди страдают от нарушений сна, вызванных стрессом. Однако до недавних пор механизм формирования бессонницы от стресса был изучен недостаточно хорошо. В ходе изучения российские ученые выяснили, почему некоторые люди больше чем другие подвержены нарушениям сна.

© Ferra.ru

Бессонница — одна из бед современного человека. Ни дорогие лекарства, ни хитровыдуманные психологические методики не могут полностью изгнать эту напасть из нашей жизни. Если ее не лечить, то существование может превратиться в настоящий ад на Земле. Поэтому ежедневно проводятся исследования, призванные улучшить положение утративших сон бедолаг.

Видео дня

Российские ученые не исключение. Они, как и их зарубежные коллеги, работаю на то, чтобы каждый страдалец мог наконец сладко заснуть.

Чтобы борьба с нарушениями сна была максимально эффективной, наши врачи из Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена и Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова решили разобраться, какие группы людей больше всего страдают от бессонницы при высоком стрессе.

По понятиям

Инсомния (бессонница) — это болезненное состояние, при котором человек по своим ощущениям спит плохо, а также очень тяжело засыпает либо вовсе не может заснуть. Важно, что бессонницу можно диагностировать только в том случае, если все описанные выше симптомы повторяются не менее трех раз в неделю.

Ночь без сна перед экзаменом, хоть и проведенная с большим волнением, сама по себе еще не является признаком бессонницы. Однако если он не может заснуть две-три ночи подряд пусть и после нервного экзамена — бедолага все же обзавелся инсомнией.

Megan te Boekhorst

Врачи используют разные модели при описании того, как человек получает бессонницу. Одна из новейших, взятых врачами за основу исследования, включает в себя такую штуку, как реактивность сна к стрессу. Грубо говоря, это характеристика, описывающая насколько сильно нужно «раздраконить» пациента разными внешними факторами и вообще стрессом, чтобы он заработал нарушения сна или вовсе его лишился.

В рамках научного эксперимента ученые решили собрать людей с высокой реактивностью сна к стрессу, чтобы выяснить, есть ли у них что-то общее. Получилось ли что-то разузнать? Давайте глянем!

Как проходило исследование?

Всего ученые взяли в группу для исследований 34 человека, у которых клинически были зафиксированы умеренные или тяжелые нарушения сна. В группу испытуемых брали людей от 18 до 75 лет, средний возраст пациентов составил 35 лет.

Врачи прогнали пациентов по целому ряду тестов, чтобы тщательно проанализировать их состояние.

Для проведения исследования были использованы различные тесты. Какие именно?

Давайте посмотрим:

Опросник Форда по влиянию стресса на сон — этот тест предназначен для того, чтобы убедиться в высокой реактивности сна к стрессу у пациентов. Эта проверка нужна была не только для подстраховки, но и для понимания силы возможных реакций на стресс.

Питтсбургский опросник — этот тест был позволяет пациенты рассказать о своих собственных ощущениях от бессонницы. В основном вопросы были нацелены на оценку качества сна. - Опросник Индекса тяжести инсомнии — один из основных тестов, позволяющий выявить, насколько сильно каждому из пациентов бессонница портит жизнь.

Интегративный тест тревожности— этот опросник нужен был для проверки гипотезы о влиянии тревожности пациента на его способность засыпать. Состоял из 30 вопросов, в которых пациентам предлагалось рассказать о том, как часто за последнее время они переживали сильные эмоциональные состояния. Стоит отметить, что опросник разделял тревожность на ситуативную (вызываемую какими-то конкретными событиями) и личностную (обусловленную личными качествами самого пациента).

Опросник по Шкале для психологической экспресс-диагностике уровня невротизации — эти тесты позволяют определить количество невротиков среди группы испытуемых.

Что получилось узнать из этих данных?

В результате выяснилось, что у всех испытуемых, которым диагностировали высокую реактивность сна к стрессу (таких среди группы после повторных тестов оказалось 76%), обнаружили высокую личностную и ситуативную тревожность.

Важный момент: личностную тревожность у пациентов вызвали «эмоциональный дискомфорт», «астенический компонент тревожности» (нервное истощение), «фобический компонент» (т.е. страхи пациентов) и, отдельно — «тревожная оценка перспективы» (страхи пациентов за будущее, нередко «на вырост» и не имеющие почвы в настоящем). Что касается ситуативной тревожности, то ее, вероятно, также вызывают нервное истощение и эмоциональный дискомфорт.

Ben Blennerhassett

Не менее интересно и то, что уровень невротизации у группы с высокой реактивностью сна к стрессу был выше, чем у группы с низкой; вероятность появления неврозов в ней составила 50% против 6-13% у людей с низкой реактивностью.

Также любопытен разброс пациентов по полу: из 27 человек с выявленной высокой реактивностью сна к стрессу 19 оказались женщинами. Оставшиеся восемь человек — мужчины, причём все с более высоким уровнем реактивности.

Таким образом, врачам удалось получить довольно точный портрет человека, наиболее уязвимого к бессоннице: это человек с высокой реактивностью сна к стрессу, обремененный тревогой (в медицинском смысле этого слова), а также более склонный к невротизации, чем человек, не имеющий никаких проблем со сном. Женщины более склонны к проблемам со сном, однако, если такие затруднения возникают у мужчин, то они носят, как правило, более тяжелый характер.

Gregory Pappas

Какая польза от этого исследования?

Первое и самое важное — врачи лучше понимают, какая группа пациентов находится в наибольшей зоне риска получить бессонницу. Эту информацию можно будет использовать для того, чтобы адресно предоставлять помощь этим страдальцам и бороться с более глубинными причинами бессонницы для ее полного устранения.