Ученые рассказали, как бороться с тревожными расстройствами

Ученые выявили, что с тревожностью могут помочь справится физические нагрузки. Согласно опубликованному исследованию на портале Overview of Mood Disorders, шведские ученые исследовали влияние физических упражнений на симптомы тревожности и выделили значимость физической активности в противодействии этому недугу.

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В ходе исследования, включившего 286 пациентов из медицинских учреждений Швеции, участники были случайным образом разделены на две группы. Одна группа выполняла кардиотренировки, тем временем другая делала упражнения с силовыми нагрузками и отягощением. По истечении 12 недель ученые обнаружили значительное улучшение у обеих групп пациентов.

Симптомы тревоги и депрессии либо смягчились, либо полностью исчезли по сравнению с контрольной группой.