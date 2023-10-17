Ученые рассказали, как бороться с тревожными расстройствами
Ученые выявили, что с тревожностью могут помочь справится физические нагрузки. Согласно опубликованному исследованию на портале Overview of Mood Disorders, шведские ученые исследовали влияние физических упражнений на симптомы тревожности и выделили значимость физической активности в противодействии этому недугу.
В ходе исследования, включившего 286 пациентов из медицинских учреждений Швеции, участники были случайным образом разделены на две группы. Одна группа выполняла кардиотренировки, тем временем другая делала упражнения с силовыми нагрузками и отягощением. По истечении 12 недель ученые обнаружили значительное улучшение у обеих групп пациентов.
Симптомы тревоги и депрессии либо смягчились, либо полностью исчезли по сравнению с контрольной группой.
Стоит отметить, что участники с силовыми тренировками показали более выраженные результаты. Они достигли снижения симптомов тревоги на уровне 14,39 по 21-балльной шкале, в то время как группа, занимающаяся кардиотренировками, достигла снижения на уровне 9,76.