Врачи описали случай, когда мужчина ослеп после приема виагры

Медики из Тегеранского медицинского университета в Иране описали случай, как 32-летний мужчина ослеп на один глаз после приема виагры. Статья была опубликована в журнале Journal of Medical Case Reports.

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Пациент принял 100 мг силденафила, это основное действующее вещество препарата против эректильной дисфункции. Это максимальная доза препарата, вдвое превышающая рекомендуемую. Спустя три часа он внезапно потерял зрение.

Сканирование показало, что у мужчины образовались тромбы в артерии и вене, которые доставляли кровь к его правому глазу. Это привело к отеку сетчатки. Несмотря на усилия по восстановлению его зрения, повреждение было слишком обширным, и врачам не удалось восстановить функцию глаза. По их словам, давление из-за скопления жидкости в конечном итоге привело к физическому отделению сетчатки от остальной части глаза.

Сбор анамнеза также показал, что в семейной истории пациента не было проблем, которые могли бы объяснить внезапное образование тромбов. Авторы признали, что точный механизм того, как силденафил может повредить кровеносные сосуды в глазу, неизвестен.