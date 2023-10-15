Обнаружен новый способ лечения глухоты
Специалисты считают, что естественную способность слышать можно вернуть, воздействуя на сигнальные пути, которые контролируют функцию слуховых сенсорных клеток.
Из-за громких звуков или увядания организма слуховые сенсорные клетки и их синапсы во внутреннем ухе постепенно дегенерируют и отмирают. Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой. В настоящее время способность слышать можно вернуть только с помощью слухового аппарата или импланта.
Исследователи пытались выяснить, что требуется слуховым клеткам для того, чтобы продолжать функционировать. Выяснилось, что их рост и формирование цитоскелета (каркаса клетки) регулируется сигнальным путем под названием mTORC2.
В ходе эксперимента лабораторным мышам удалили главный ген mTORC2 в волосковых клетках внутреннего уха, и спустя 12 недель грызуны полностью оглохли.
Авторы эксперимента считают, что восстановление здоровой функции сигнального пути mTORC2 может быть эффективным методом лечения глухоты. Потенциальные методы терапии могут включать генную инженерию или разработку препаратов, стимулирующих mTORC2.