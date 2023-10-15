Обнаружен новый способ лечения глухоты

Специалисты считают, что естественную способность слышать можно вернуть, воздействуя на сигнальные пути, которые контролируют функцию слуховых сенсорных клеток.

© Pixabay.com

Из-за громких звуков или увядания организма слуховые сенсорные клетки и их синапсы во внутреннем ухе постепенно дегенерируют и отмирают. Синапс — это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал клеткой. В настоящее время способность слышать можно вернуть только с помощью слухового аппарата или импланта.

Исследователи пытались выяснить, что требуется слуховым клеткам для того, чтобы продолжать функционировать. Выяснилось, что их рост и формирование цитоскелета (каркаса клетки) регулируется сигнальным путем под названием mTORC2.

В ходе эксперимента лабораторным мышам удалили главный ген mTORC2 в волосковых клетках внутреннего уха, и спустя 12 недель грызуны полностью оглохли.