Ученые подтвердили взаимосвязь облысения и рака кожи

Группа исследователей из Института медицинских исследований QIMR Berghofer смогли доказать связь между облысением и раком кожи.

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Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Nature Communications. Проведенные ранее исследования продемонстрировали, что выпадение волос по мужскому типу взаимосвязано с большой частотой возникновения меланомы. В нынешней работе экспертам удалось найти объяснение, почему это происходит.

Они изучили 29 тысяч случаев меланомы и кератиноцитарного рака. В исследовании также были учтены генетические данные о тестостероне и выпадении волос, чтобы выяснить, оказывают ли влияние гены, которые приводят к высокому уровню тестостерона или облысению, на риск развития рака кожи.