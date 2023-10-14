Миллиарды на сахарных шариках: что такое гомеопатия и стоит ли ей верить

Вторая суббота октября с 2004 года считается Днем российской гомеопатии — одного из направлений альтернативной медицины. Ее сторонники полагают, что это действенный метод лечения, признанный на международном уровне. Противники заявляют о лженаучности гомеопатии и даже опасности увлечения «сахарными шариками». NEWS.ru узнал аргументы гомеопатов и их критиков, а также выяснил, какую нишу занимает это направление на рынке медицинских препаратов в РФ и как к нему относятся сами россияне.

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Что о гомеопатии говорят ее сторонники

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В 2023 году День российской гомеопатии приходится на 14 октября. Решение отмечать эту дату принял экспертный совет по гомеопатии при Минздраве РФ. По вторым субботам октября проводятся конференции, выставки и ярмарки, на которых пропагандируются этот вид медицины и соответствующие препараты.

Российское гомеопатическое общество называет свое направление «терапевтической наукой о сходстве симптомов, основанной на аксиоме „подобное лечится подобным“» и «терапевтической системой медицины, основанной на философии подобных лекарств». Основным принципом гомеопатии считается лечение препаратами, в которых действующее вещество присутствует в сверхмалых дозах. Это направление придумал на рубеже XVIII–XIX веков немецкий врач Самуэль Ганеман.

Как заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации специалистов народной медицины и оздоровительных практик (НАНМ) Владимир Егоров, «гомеопатия — это признанный и разрешенный метод лечения».

«[Исцеление подобного подобным] — это и есть работа со сверхмалыми дозами. То есть некий сильный агент вредит человеку, а малые его дозы могут, наоборот, стимулировать защитные силы организма на борьбу с тем веществом, которое вызывает негативное воздействие», — утверждает Егоров.

Критику в адрес гомеопатии он объясняет тем, что СМИ «пользуются недостоверными источниками и вводят пациентов, потребителей услуг в заблуждение». По его мнению, общество прислушивается не к «профессионалам в сфере гомеопатии», а к «биологам, иллюзионистам и журналистам».

Егоров утверждает, что в мире существует «очень много» исследований, доказывающих эффективность гомеопатии, которые «в основном проводятся за границей», в России на них «денег не выделяют».

«В Америке, Франции, во многих европейских странах такие исследования велись. Они опубликованы в том числе в изданиях под эгидой комитета Госдумы по охране здоровья, в некоторых ваковских журналах — официальных изданиях под эгидой Высшей аттестационной комиссии, есть они и в клинических рекомендациях, утвержденных Минздравом. Как минимум 250 или 300 диссертаций на соискание званий кандидатов и докторов наук защищены по эффективности гомеопатии», — добавил Владимир Егоров.

Также он заверяет, что гомеопатические препараты не могут навредить человеку, «потому что это сверхмалые дозы».

Какова позиция критиков гомеопатии

Биолог и популяризатор науки Александр Панчин в разговоре с NEWS.ru назвал гомеопатию псевдонаукой, которая, по его словам, давно разоблачена современными учеными. В первую очередь вопросы возникают к гомеопатическому постулату о том, что «чем сильнее разведено активное вещество в препарате, тем он будет эффективнее». Это, как подчеркивает собеседник NEWS.ru, «противоречит современным представлениям в области химии и физики».

Также Александр Панчин считает неработающим и принцип «подобное лечится подобным». По словам биолога, «это не что иное, как магическое мышление, то есть неправильное использование мышления ассоциированного». И привел два примера: «Например, думать, что повар, который вкусно приготовил какое-то блюдо, сам станет этим вкусным блюдом, если приготовить его самого. Или если Вася — отличник, то он и следующую контрольную в любом случае напишет на пять. Во всех этих случаях о научности говорить не приходится».

Помимо этого, Александр Панчин назвал «третий подпринцип» гомеопатии, который не всегда исповедуется. Это «идея индивидуального подбора препарата»: «Например, человека могут долго спрашивать про все его симптомы, после чего назначают конкретный препарат, якобы сделанный „под него“. Но поскольку в гомеопатии по факту все разведено так сильно, что там почти ничего нет, то за индивидуальным подходом скрывается то, что всех лечат одними и теми же сахарными шариками».

Панчин подчеркнул, что «нормальных доказательств эффективности гомеопатии не существует», потому что качественных клинических исследований, которые бы подтверждали эффективность этого направления, не существует. По этому поводу в феврале 2018 года был издан меморандум комиссии РАН по борьбе со лженаукой.

Биолог отметил, что гомеопатия опасна тем, что люди, прибегающие к ней, «думают, что получают адекватное лечение, но на практике не борются со своим заболеванием, которое прогрессирует».

«Довольно много таких печальных примеров в онкологии: пациенты лечат себя гомеопатическими препаратами от рака, а когда приходится прибегать к нормальной медицине, то бывает уже слишком поздно», — рассказал ученый.

Александр Панчин напомнил, что часто гомеопатические средства назначаются людям при состояниях, которые могут пройти и без лечения, например, при простуде или аллергии. Потом, как отмечает он, «человек уверует в этот метод, потому что хоть болезнь и прошла сама, выздоровевший полагает, что это все благодаря чудо-препаратам».

Что о гомеопатии говорят в Госдуме

Как заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, на государственном уровне гомеопатия не признана, но несмотря на это, ее активно практикуют некоторые медики.

«С официальной точки зрения гомеопатия не считается эффективным методом лечения. Но в качестве относительно безопасной альтернативы, имеющей в том числе психологическое действие, сегодня некоторыми медицинскими работниками и даже врачами она признается», — пояснил парламентарий.

Также Куринный напомнил, что существуют публикации о том, что увлечение гомеопатией может вредить здоровью человека. Но, по мнению депутата, «ни повредить, ни улучшить здоровье гомеопатия не способна».

«Это плацебо, исключительно психологический метод, что-то сродни гадалкам. Тот, кто внушаем, тот, кто верит в чудеса, на того [гомеопатия] может и подействовать. С точки зрения доказанной эффективности — ее нет. Точно так же, как и доказанного вреда на сегодня не зафиксировано», — добавил Алексей Куринный.

Как к гомеопатии относятся россияне

В сентябре сервис SuperJob провел опрос экономически активных россиян из всех федеральных округов. Согласно его результатам, 21% респондентов верит в пользу гомеопатии. Противоположного мнения придерживаются 47% россиян, 32% затруднились с ответом.

В пользу гомеопатических препаратов чаще верят женщины, чем мужчины (24 и 17% соответственно) и старшее поколение, в отличие от молодежи (34% тех, кому больше 45 лет, против 12% тех, кому до 34 лет и 22% опрошенных в возрасте 35–44 лет).

Более скептически относятся к этому методу лечения респонденты с высшим образованием. Верят в его действенность 21% выпускников вузов и 29% тех, кто имеет среднее образование.

Кто производит и продает гомеопатические препараты в РФ

Как утверждает Александр Панчин, на гомеопатию тратится «очень много денег». По его словам, сегодня на российском рынке действуют как отечественные, так и зарубежные компании.

Как писало профильное медицинское издание Vademecum, гомеопатия стала развиваться в стране со времен перестройки и начала 1990-х. «Большинство российских гомеопатических заводов зародились как раз в те годы. Однако главными игроками стали поначалу немцы и австрийцы», — отмечалось в публикации.