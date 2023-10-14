Новые биомаркеры долголетия выявлены в крови 100-летних людей

Международная команда ученых выявила ряд новых причин долголетия. Открытия были сделаны в процессе изучения анализов крови долгожителей старше 100 лет. Научная работа опубликована в журнале GeroScience.

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Исследователи провели анализ данных 44 000 жителей Швеции, участвовавших в медицинском обследовании в возрасте 64-99 лет. После этого за ними велось наблюдение в течение 35 лет. 1 224 человека (2,7%) прожили до 100 лет, из них 85% — женщины.

Свое внимание ученые заострили на основных биомаркерах в крови, которые связаны с воспалительными процессами, метаболизмом, функционалом печени и почек, особенностями пищеварения и анемией.

По словам экспертов, у долгожителей были зафиксированы более высокие уровни общего холестерина и железа.

В крови 100-летних и более старших участников эксперимента ученые фиксировали низкое содержание креатинина, глюкозы, мочевой кислоты, щелочной фосфатазы, аспартатаминотрансферазы, гамма-глутамилтрансферазы, лактатдегидрогеназы, а также общей железосвязывающей способности.