Ученые нашли способ замедлить старение, прибавив 20 лет жизни

Британские учёные установили, что регулярная быстрая ходьба влияет на биологический возраст. Научная работа опубликована в журнале Science Daily.

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Такие выводы эксперты Университета Лестера сделали после того, как изучили генетические данные 405 981 участника.

В ходе исследования учёные отталкивались от данных теломер добровольцев. Теломеры являются основными биомаркерами старения организма. При каждом делении клетки теломеры становятся короче. Процесс продолжается до тех пор, пока они не становятся настолько короткими, что клетка больше не способна делиться. Этот процесс и является клеточным старением.

По словам ученых, именно быстрая ходьба способна замедлить данный процесс, так как позволяет человеку увеличивать теломеры. При этом не имеет значение наличие какой-либо другой физической активности в жизни.