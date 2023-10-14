Разработаны экспресс-тесты для диагностики восьми опасных инфекций

Инновационные тест-системы для быстрого анализа инфекционных заболеваний разработаны учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Такое тестирование занимает всего около получаса - его можно применять для быстрого подтверждения предполагаемого диагноза и, следовательно, оперативно начинать прицельное лечение.

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В 2023 году разработаны три таких теста - для обнаружения возбудителей сальмонеллеза, кори и малярии, всего же учеными института разработаны наборы реагентов для идентификации восьми инфекций. Об этом и о других важных разработках шла речь на конференции, посвященной 60-летию Института.

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"Суммарно на сегодняшний день уже разработано и внедрено на производство восемь наборов реагентов, часть из них уже зарегистрирована, часть находится на регистрации или готовится к подаче на регистрацию. Еще часть наборов находится на разных этапах внедрения. В 2024 году планируется разработать и внедрить такие тесты для выявления еще четырех инфекций. Эта работа проводится в рамках федерального проекта "Санитарный щит", - сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Тесты работают на основе молекулярного анализа нуклеиновых кислот (метода петлевой изотермической амплификации - Loop mediated isothermal amplification, LAMP). Этот метод позволяет выявить исследуемую ДНК или РНК примерно за полчаса.

"Это примерно в три-четыре раза быстрее, чем традиционный ПЦР, для проведения которого требуется полтора-два часа", - объяснил руководитель научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий Вадим Петров.

Важно, что ферменты, которые являются ключевыми компонентами тест-системы, также разработаны учеными Института.

"Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа и сохранять стоимость анализа на доступном уровне, сопоставимом с ПЦР-анализом", - отмечают авторы инновации.

Ранняя диагностика инфекционных заболеваний - одно из важнейших направлений с точки зрения эпидемиологической защиты страны, и это одно из ключевых направлений научной работы ЦНИИ эпидемиологии. Например, когда началась эпидемия COVID-19, здесь в самые короткие сроки были разработаны пять диагностических тест-систем, в том числе, технология, позволяющая обнаружить коронавирус при минимальных концентрациях - то есть появилась возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях.

"За период всей пандемии нами было разработано пять тест-систем, две из которых являются уникальными, и мы не знаем аналогов в России и по тем данным, которыми мы обладаем, их и в мире не было", - отметил Василий Акимкин.

Институт эпидемиологии был основан в 1963 году и сейчас это ведущий исследовательский центр в области создания национальной системы эпидемиологического надзора и обеспечения биобезопасности населения страны. Так, во время пандемии помимо разработок в области диагностики инфекции в Институте была создана первая в России Платформа агрегирования результатов расшифровок генома возбудителей инфекционных болезней (VGARus). Эта система постоянного мониторинга за эволюционирующим коронавирусом, куда вносятся данные о новых штаммах, выявляемых на территории России. Это позволяет отслеживать появление новых геновариантов коронавируса, контролировать их распространение и делать прогнозы на будущее. Эта работа необходима и для разработки эффективных вакцин и лекарств.

Конечно, коронавирусная инфекция COVID-19 - далеко не первое инфекционное заболевание, изучением которого занимаются ученые Института. Благодаря универсальности Платформы VGARus можно на ее базе аккумулировать данные для эпидмониторинга других значимых инфекций. Уже ведется работа по изучению мутаций более 15 патогенов (гепатит B и C, вирусы гриппа A и B, ВИЧ и других инфекций).

За 60 лет работы ЦНИИ эпидемиологии его сотрудники помогали ликвидировать эпидемии и вспышки опасных инфекций и в нашей стране, и на территории стран СНГ, Азии и Африки. Речь идет о борьбе с менингококковой инфекцией, чумой, холерой, гастроэнтеритом, бруцеллезом, лихорадкой Эбола, сибирской язвой, ВИЧ.