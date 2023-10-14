В России создали нейросеть, определяющую болезнь Паркинсона по голосу

Российские разработчики создали систему, которая способна выявить первые признаки развития болезни Паркинсона по голосу. Об этом сообщили на Платформе Национальной технологической инициативы.

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Пользователь такого сервиса сможет записать и отправить небольшое голосовое сообщение самостоятельно или наговорить его, позвонив по указанному номеру.