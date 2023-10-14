В России создали нейросеть, определяющую болезнь Паркинсона по голосу

Российские разработчики создали систему, которая способна выявить первые признаки развития болезни Паркинсона по голосу. Об этом сообщили на Платформе Национальной технологической инициативы.
Пользователь такого сервиса сможет записать и отправить небольшое голосовое сообщение самостоятельно или наговорить его, позвонив по указанному номеру.
Нейросеть, обученная на данных пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых людей, обработает сообщение и выдаст результат с оценкой вероятности наличия у тестируемого диагноза.