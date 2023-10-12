Искусственный интеллект научили предсказывать редкие заболевания

Инновационный инструмент под названием STARVar на базе искусственного интеллекта анализирует геном человека и описанные им симптомы, сопоставляя их с данными из научной литературы для диагностики заболеваний. STARVar — сокращение от Symptom-based Tool. Инструмент отличается от других алгоритмов тем, что он фокусируется на реальных симптомах пациента, независимо от того, как документируются эти клинические описания в литературе.