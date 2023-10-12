Ученые нашли 5 профессий, которые могут привести к слабоумию

Тяжелый физический труд повышает риски развития слабоумия. Это выявили норвежские ученые из исследовательского центра HUNT. Результаты их работы напечатал научный журнал Science Direct.

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В докладе указывается, что данные о взрослых жителях Норвегии консолидировали с 2017 по 2019 гг. Участниками эксперимента стали семь тыс. человек.

Итог проведенного исследования таков: у людей, занятых на физически тяжелых работах, вероятность развития деменции на 15,5% выше, чем у других. В перечне «опасных» специальностей, приводящих к слабоумию, названы продавцы-кассиры, продавцы-консультанты, медицинский персонал низшего звена и животноводы.

Представители данных профессий, подчеркивается в докладе, проводят все рабочие часы, что называется, на ногах, их деятельность взаимосвязана с тяжелыми физическими нагрузками, неудобным графиком и стрессом. Отсюда эмоциональное выгорание. У людей попросту не остается времени на отдых и саморазвитие. Недостаток отдыха приводит к «износу» не только тела, но и вещества мозга, что что плохо затем отражается на когнитивных способностях индивида.

Впрочем, еще в конце 80-х годов XX века специалисты Стокгольмского геронтологического исследовательского центра провели масштабное 12-летнее исследование деменции (так называемый проект Kungsholmen). Уже тогда ими был сделан вывод: лица, занимающиеся физическим трудом, более склонны к старческому слабоумию и Альцгеймеру, чем те, кто зарабатывает на жизнь головой. Правда, тогда вредные специализации тогда не озвучили.